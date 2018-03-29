Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

Мало кто мог предположить, что показанный под занавес прошлого года концепт Toyota FT-AC служит намеком на новый «рафик». Японцы полностью пересмотрели дизайн автомобиля, и теперь он откровенно «мужской», хотя ни одному из предыдущих поколений это звание не подходило. И маркетологи должны быть на 146% уверены, что такой ход добавит модели поклонников: это один из бестселлеров бренда, и рисковать им никому права не дано.

Колесная база увеличилась со сменой поколения на 30 миллиметров, а вот остальные параметры изменились в меньшей степени: плюс пять миллиметров в длину, плюс десять в ширину и минус пять в высоту. Пластиковый обвес кузова выделен визуально не зря. RAV4 отныне будет оснащаться полным приводом с системой динамического распределения крутящего момента. На задние колеса можно передавать до 50% тяги, плюс возможна ее раздельная регулировка для левого и правого колес оси. Когда во всех ведущих колесах необходимости нет, специальная муфта физически отключит кардан ради экономии топлива. Короче говоря, все, как на новом Lexus UX.

Информация по силовым агрегатам пока скудная. В США Toyota RAV4 получит новый бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Мощность прежнего мотора была 180 л.с., так что преемник явно окажется не слабее. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Она же, вероятно, сохранится на версиях для Европы. Помимо указанного двигателя, мы наверняка увидим агрегат объемом два литра и, возможно, дизель. А вот на гибрид с электрически подключаемыми задними колесами можно не рассчитывать.

В США продажи RAV4 стартуют в конце года.

Кроссовер пятого поколения выйдет на российский рынок в 2019 году.