Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

Мало кто мог предположить, что показанный под занавес прошлого года концепт Toyota FT-AC служит намеком на новый «рафик». Японцы полностью пересмотрели дизайн автомобиля, и теперь он откровенно «мужской», хотя ни одному из предыдущих поколений это звание не подходило. И маркетологи должны быть на 146% уверены, что такой ход добавит модели поклонников: это один из бестселлеров бренда, и рисковать им никому права не дано.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

Колесная база увеличилась со сменой поколения на 30 миллиметров, а вот остальные параметры изменились в меньшей степени: плюс пять миллиметров в длину, плюс десять в ширину и минус пять в высоту. Пластиковый обвес кузова выделен визуально не зря. RAV4 отныне будет оснащаться полным приводом с системой динамического распределения крутящего момента. На задние колеса можно передавать до 50% тяги, плюс возможна ее раздельная регулировка для левого и правого колес оси. Когда во всех ведущих колесах необходимости нет, специальная муфта физически отключит кардан ради экономии топлива. Короче говоря, все, как на новом Lexus UX.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

Информация по силовым агрегатам пока скудная. В США Toyota RAV4 получит новый бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра. Мощность прежнего мотора была 180 л.с., так что преемник явно окажется не слабее. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Она же, вероятно, сохранится на версиях для Европы. Помимо указанного двигателя, мы наверняка увидим агрегат объемом два литра и, возможно, дизель. А вот на гибрид с электрически подключаемыми задними колесами можно не рассчитывать.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.

В США продажи RAV4 стартуют в конце года. 

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Toyota RAV4

Кроссовер пятого поколения выйдет на российский рынок в 2019 году.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Toyota.


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