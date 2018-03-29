Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Фотографии нового поколения Subaru Forester были обнародованы еще до официальной премьеры машины, премьерный показ которой состоялся на моторшоу в Нью-Йорке. И надо сказать, что сильно больше подробностей после этого не стало.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Внешность «Форестера» изменилась незначительно. Абсолютно все кузовные панели новые, однако стилистически машина недалеко ушла от предшественника: больше похоже на рестайлинг, а не смену поколения. Нельзя сказать, что смотрится машина сногсшибательно и современно. Впрочем, это в стиле Subaru, так что удивляться нечему. Из геометрических параметров отметим увеличенную на 30 миллиметров колесную базу.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Кроссовер построен на модульной платформе SGP, на которой уже базируется текущая генерация «Импрезы». Модель сохранила постоянный полный привод, внушительный клиренс (22 сантиметра!) и оппозитные двигатели – вечные ценности Subaru. По предварительной информации, у внедорожника больше не будет механических коробок передач и турбомотора – только атмосферники 2.0 и 2.5 в связке с вариатором. Однако пока производитель рассказал лишь об одном двигателе. «Четверка» 2.5 в исполнении для США выдает 182 л.с.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Отныне Subaru Forester умеет раздавать Wi-Fi, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay, а также получил в базовой комплектации комплекс систем активной безопасности EyeSight с активным круиз-контролем. Новый помощник – Drive Focus – мониторит мимику и положение головы водителя. Если электроника поймет, что водитель устал, засыпает или отвлекается, предложит остановиться на отдых.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Ныне выпускаемое четвертое поколение «лесника» стоит на конвейере с 2012 года. 

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester

Обновление можно принять за рестайлинг, однако это полностью свежее поколение.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Subaru.


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