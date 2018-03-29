Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.

Фотографии нового поколения Subaru Forester были обнародованы еще до официальной премьеры машины, премьерный показ которой состоялся на моторшоу в Нью-Йорке. И надо сказать, что сильно больше подробностей после этого не стало.

Внешность «Форестера» изменилась незначительно. Абсолютно все кузовные панели новые, однако стилистически машина недалеко ушла от предшественника: больше похоже на рестайлинг, а не смену поколения. Нельзя сказать, что смотрится машина сногсшибательно и современно. Впрочем, это в стиле Subaru, так что удивляться нечему. Из геометрических параметров отметим увеличенную на 30 миллиметров колесную базу.

Кроссовер построен на модульной платформе SGP, на которой уже базируется текущая генерация «Импрезы». Модель сохранила постоянный полный привод, внушительный клиренс (22 сантиметра!) и оппозитные двигатели – вечные ценности Subaru. По предварительной информации, у внедорожника больше не будет механических коробок передач и турбомотора – только атмосферники 2.0 и 2.5 в связке с вариатором. Однако пока производитель рассказал лишь об одном двигателе. «Четверка» 2.5 в исполнении для США выдает 182 л.с.

Отныне Subaru Forester умеет раздавать Wi-Fi, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay, а также получил в базовой комплектации комплекс систем активной безопасности EyeSight с активным круиз-контролем. Новый помощник – Drive Focus – мониторит мимику и положение головы водителя. Если электроника поймет, что водитель устал, засыпает или отвлекается, предложит остановиться на отдых.

Ныне выпускаемое четвертое поколение «лесника» стоит на конвейере с 2012 года.

Обновление можно принять за рестайлинг, однако это полностью свежее поколение.