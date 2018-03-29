Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

Lincoln активно реформирует свой модельный ряд – приобщает его к новой стилистике марки и возвращает машинам звучные имена вместо безликих индексов. В январе 2016 года начало перемен ознаменовало появление нового флагмана Continental, за ним последовали внедорожники Navigator и Nautilus. Теперь пришло время возродить имя Aviator.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

Нью-Йоркская премьера носит статус концепта чисто формально. Очевидно, что это уже серийный вариант автомобиля, разве что зеркала станут крупнее, да и то не факт. Aviator базируется на платформе Ford Explorer следующего поколения (его появление не за горами).

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

В «базе» будет задний привод, полный появится в более продвинутых уровнях оснащения. Двигатели обещают только шестицилиндровые, с двойным наддувом. Скорее всего, машину предложат в трех версиях: послабее, помощнее и гибридной. Три ряда сидений войдут в базовую комплектацию.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

Рассказывая о новинке, пресс-релиз предпочитает делать акцент не на технике (о ней почти ничего не известно), а на опциях. На «Авиатор» будут ставить уже известные по более ранним новинкам марки кресла с массажем и 30-ю электрорегулировками, 12-дюймовую цифровую комбинацию приборов, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивную подвеску, ориентирующуюся по данным с камеры фронтального обзора.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

Lincoln Aviator также получит продвинутую мультимедийную систему, которая, например, при низком запасе топлива сама подскажет водителю адреса ближайших заправок, и комплекс Co-pilot360 – систему полуавтономного вождения с функцией распознавания пешеходов.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.

Первое поколение Lincoln Aviator выпускалось с 2002 по 2005 годы.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Lincoln Aviator

Серийным этот внедорожник станет в следующем году.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Lincoln.


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