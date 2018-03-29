Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.

Cadillac давно анонсировал расширение вседорожной линейки, которую долгое время открывал среднеразмерный (по меркам США, конечно) кроссовер SRX/XT5. Это необходимо, ведь даже заокеанские покупатели проявляют все больший интерес к SUV умеренных габаритов. И в Нью-Йорке была представлена модель XT4.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.

Габариты новичка – 4599 миллиметров в длину, 1881 в ширину, 1627 в высоту, 2779 по колесной базе. Клиренс скромный, всего 171 миллиметр. В США Cadillac XT4 будет стоит на 6000 долларов дешевле своего старшего брата XT5.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.

Силовая установка пока анонсирована только одна (Cadillac никогда не баловал покупателей разнообразием агрегатов). Двухлитровой «турбочетверке» отдачей 237 л.с. ассистирует 9-ступенчатый автомат. В скромных комплектациях привод только на переднюю ось, хотя за доплату XT4 будет грести и всеми четырьмя колесами.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.

Хотя скромным уровень оснащения можно назвать разве что по меркам премиального сегмента. По умолчанию автомобилю положены светодиодные фары и фонари, 18-дюймовые колеса, кожаный салон с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль. В списке опций присутствуют фоновая подсветка салона, многочисленные электронные ассистенты, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, четырьмя USB-портами, доступом в сеть через 4G LTE и поворотным контроллером, панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, аудиосистема Bose, адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, система кругового видеообзора.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4

В линейке «Кадиллака» появился компактный кроссовер.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Cadillac.


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