Автосалон в Нью-Йорке 2018: Cadillac XT4.

Cadillac давно анонсировал расширение вседорожной линейки, которую долгое время открывал среднеразмерный (по меркам США , конечно) кроссовер SRX/XT5. Это необходимо, ведь даже заокеанские покупатели проявляют все больший интерес к SUV умеренных габаритов. И в Нью-Йорке была представлена модель XT4.

Габариты новичка – 4599 миллиметров в длину, 1881 в ширину, 1627 в высоту, 2779 по колесной базе. Клиренс скромный, всего 171 миллиметр. В США Cadillac XT4 будет стоит на 6000 долларов дешевле своего старшего брата XT5.

Силовая установка пока анонсирована только одна (Cadillac никогда не баловал покупателей разнообразием агрегатов). Двухлитровой «турбочетверке» отдачей 237 л.с. ассистирует 9-ступенчатый автомат. В скромных комплектациях привод только на переднюю ось, хотя за доплату XT4 будет грести и всеми четырьмя колесами.

Хотя скромным уровень оснащения можно назвать разве что по меркам премиального сегмента. По умолчанию автомобилю положены светодиодные фары и фонари, 18-дюймовые колеса, кожаный салон с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль. В списке опций присутствуют фоновая подсветка салона, многочисленные электронные ассистенты, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, четырьмя USB-портами, доступом в сеть через 4G LTE и поворотным контроллером, панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, аудиосистема Bose, адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, система кругового видеообзора.

В линейке «Кадиллака» появился компактный кроссовер.