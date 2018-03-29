В Харькове повысили плату за проезд в метро и наземном транспорте

Решение было принято вчера, вступило в силу сегодня и привело к сбоям.

Мэрия Харькова 28 марта утвердила новые тарифы на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Согласно решению, стоимость проезда в метро увеличена с 4 грн до 5 грн, в наземном электротранспорте (трамваях и троллейбусах) - с 3 грн до 4 грн. Новый тариф начал действовать 29 марта, сообщается на сайте горсовета.

При этом с карт, которые были пополнены заранее, вместо 4 грн считывают оплату по новому тарифу, то есть 5 грн.

"В метрополитене отметили, что владельцам карт, у которых за оплату проезда было считано 5 грн, необходимо обратиться к дежурным по станциям, оставить номер карты, и спустя время гривна будет им возвращена", - сказано в сообщении на сайте горвосета.

Напомним, предыдущее повышение стоимости проезда в Харькове произошло год назад. Тогда одна поездка в метро начала стоить 4 грн вместо прежних 3 грн, а в трамваях и троллейбусах - 3 грн вместо 2,5 грн.