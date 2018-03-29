В Харькове повысили плату за проезд в метро и наземном транспорте

Решение было принято вчера, вступило в силу сегодня и привело к сбоям.

В Харькове повысили плату за проезд в метро и наземном транспорте
Фото: Кирилл Гальченко / metro.kharkov.ua

Мэрия Харькова 28 марта утвердила новые тарифы на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Согласно решению, стоимость проезда в метро увеличена с 4 грн до 5 грн, в наземном электротранспорте (трамваях и троллейбусах) - с 3 грн до 4 грн. Новый тариф начал действовать 29 марта, сообщается на сайте горсовета.

При этом с карт, которые были пополнены заранее, вместо 4 грн считывают оплату по новому тарифу, то есть 5 грн.

"В метрополитене отметили, что владельцам карт, у которых за оплату проезда было считано 5 грн, необходимо обратиться к дежурным по станциям, оставить номер карты, и спустя время гривна будет им возвращена", - сказано в сообщении на сайте горвосета.

Напомним, предыдущее повышение стоимости проезда в Харькове произошло год назад. Тогда одна поездка в метро начала стоить 4 грн вместо прежних 3 грн, а в трамваях и троллейбусах - 3 грн вместо 2,5 грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный LanosРазработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos
В Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техникиВ Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техники
FedEx резервирует 20 полуприцепов TeslaFedEx резервирует 20 полуприцепов Tesla
В Сумской области школьный автобус съехал в кюветВ Сумской области школьный автобус съехал в кювет
На "красной" ветке киевского метро сломался поезд На "красной" ветке киевского метро сломался поезд
Блок рекламы


Похожие новости
Поезд с зерном упал с высоты нескольких метров в Одесской областиПоезд с зерном упал с высоты нескольких метров в Одесской области
Порошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проездуПорошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проезду
Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"
На "красной" ветке киевского метро сломался поезд На "красной" ветке киевского метро сломался поезд
В Харькове пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП и врезался в авто патрульныхВ Харькове пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП и врезался в авто патрульных
В Кабмине разъяснили решение о монетизации льгот на проездВ Кабмине разъяснили решение о монетизации льгот на проезд
Кабмин принял решение о монетизации льгот на проездКабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
Киевское метро 9 марта будет пускать бесплатно за стихи ШевченкоКиевское метро 9 марта будет пускать бесплатно за стихи Шевченко
В Киеве открыли проезд по улице ГрушевскогоВ Киеве открыли проезд по улице Грушевского
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
Последние новости
Подгружаем последние новости