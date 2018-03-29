Поезд с зерном упал с высоты нескольких метров в Одесской области

"Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов".

Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev Фото: facebook/Andrey Ryazantsev

В среду, 29 марта, в Черноморске Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов маневровый локомотив и вагоны, груженые зерном.

Об этом в фейсбуке сообщил директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Вчера на Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов", - написал он.

На фото, выложенных Рязанцевым, видно, что тепловоз свалился с высоты нескольких метров, а некоторые вагоны перевернулись и серьезно повреждены.

"На фоне систематических разговоров о допуске "частной тяги" к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения", - отмечает он.

ООО "Ильичевский зерновой терминал" контролирует компания "Серна", входящая в Glencore.