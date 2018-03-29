Uber сократил количество датчиков на своих автономных автомобилях
Uber сталкивается с некоторым интенсивным анализом после того, как несколько лет назад одно его авто убило пешехода в Аризоне.
Компания (наряду с ее партнером NVIDIA) прекратила тестирование автономного транспортного средства в городах по всей территории США, а губернатор штата Аризона приостановил тесты специально в этом штате.
Согласно сообщению Reuters, Uber предположительно уменьшил количество датчиков безопасности, используемых для обнаружения объектов на дороге, что привело к слепой зоне модели Volvo SUV, участвующей в аварии.
Автономные автомобили используют радар, камеры и LiDAR для обнаружения препятствий и пешеходов на своем пути.
Reuters сообщает, что Uber оснастил одним датчиком LiDAR испытательные машины Volvo, которые компания использует и в настоящее время.
В новых транспортных средствах стало больше слепых пятен, чем у предыдущих поколениях самодельных автомобилей Uber , а также у конкурентов, которые могут использовать пять или шесть датчиков.
Uber в скором времени должен прокомментировать эту ситуацию.
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