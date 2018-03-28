В Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стекле

В Украине внедряются некоторые изменения в сфере парковки транспорта. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко, передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу АП.

Документ предусматривает, что нарушения установленных правил парковки, стоянки и остановки будут фиксироваться на фото и видео, благодаря чему наказание за такие проступки будут неотвратимыми.

Привлекать к ответственности нарушителей, которых зафиксировали камеры, в пределах каждого населенного пункта теперь имеют право не только полицейские, но и уполномоченные местными властями инспекторы по парковке.

При выявлении нарушения инспектор или полицейский должен распечатать постановление или уведомление о привлечении к административной ответственности, которое оставляется на лобовом стекле. Это правило позволит избежать конкуренции полномочий между полицией и инспекторами: по наличию на стекле уведомления сотрудник того или иного органа будет видеть, что данному водителю уже выписали штраф до него.

Закон предусматривает штрафы за неуплату стоимости стоянки, а также за парковку на местах для лиц с инвалидностью, если водитель таковым не является. Законом усовершенствуются суммы штрафов, а если нарушитель оплатит штраф, выставленный по итогам фото/видеофиксации, в течение 10 банковских дней, ему предоставляется 50-процентная скидка.

Штрафы за нарушения, зафиксированные на камеру, будут приходить гражданам, на которых зарегистрировано транспортное средство. Однако владелец не обязан платить штраф, если его машину или номерной знак похитили, либо если за рулем был другой человек на соответствующем правовом основании.