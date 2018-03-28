Порошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проезду
Причины эвакуации будут фиксироваться на фото и видео.
Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Речь идет о законе, который Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года.
По документу, эвакуация может осуществляться, если авто оставлено на проезжей части в два и более рядов, расположено на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.
Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.
Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.
Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию парковки.
Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию парковкой.
Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя. Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги.
Напомним, в ноябре Киевский городской совет запретил оставлять автомобили на 67 улицах столицы.
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28.03.2018 11:37