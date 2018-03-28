Кабмин одобрил строительство ж/д линии к аэропорту "Борисполь"

Функции заказчика возложены на "Укрзализныцю".

Кабмин одобрил строительство ж/д линии к аэропорту "Борисполь"
Фото: kbp.ua

Кабинет министров на заседании в среду утвердил реализацию проекта строительства железнодорожного сообщения между Киевом и столичным аэропортом "Борисполь".

Функции заказчика возложены на публичное акционерное общество "Укрзализныця". Также за счет "Укрзализныци" будет осуществляться финансирование связанных с проектом издержек.

Напомним, проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь", разработанный компанией "Укрзализныця", предусматривает что поезда будут ходить от станции "Киев-Пассажирский" через "Видубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Для этого нужно достроить только 4 километра железной дороги. На линии будут ходить 11 рельсовых автобусов PESA 620м на 91 место и два PESA 630м на 192 места.

Время в дороге между центром Киева и аэропортом составит всего 35 минут при стоимости билета 80-120 гривен.

Необходимый для реализации проекта объем инвестиций составляет до 800 млн грн. Из них капитальные инвестиции составят 720 млн грн. Сюда входят строительство путепровода (450 млн грн), строительство пути, платформы, реконструкция контактной сети и прочее (100 млн грн), строительство бокса депо (70 млн грн), техническое обновление рельсовых автобусов (100 млн грн).


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