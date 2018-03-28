Марка Lynk&Co показала вторую модель.

Осенью 2016 года шведская компания Volvo и китайская Geely презентовали совместный проект – бренд Lynk&Co. Представление новой марки началось с кроссовера 01, а теперь подоспела и вторая модель 02, более компактная.

Если первый паркетник насчитывал в длину 4530 миллиметров, то второй – 4448. Колесная база тоже меньше, 2702 миллиметра против 2730. По габаритам к Lynk&Co 02 ближе всего самый компактный вседорожник Volvo – XC40. Обе машины построены на модульной архитектуре CMA.

Для модели 02 анонсированы три версии. «База» - это полуторалитровая «трешка» отдачей 156 л.с., передний привод и механическая коробка передач. Следующий уровень подразумевает тот же двигатель, но уже в 179-сильном исполнении и с 7-ступенчатым преселективом. Топовому варианту положен двухлитровый агрегат отдачей 190 л.с. (он ставится, в том числе, на флагманские Volvo 90-й серии) и полный привод. Позже ожидается 250-сильный гибрид на базе трехцилиндрового мотора.

Кроссовер Lynk&Co 01 с прошлого года продают и производят в Китае. «Ноль-второй» начнут собирать с 2019-го на заводе бельгийском Генте. Первый европейский дилер марки откроется в Амстердаме, за ним последуют Барселона, Берлин, Брюссель и Лондон. После вседорожников фирма планирует выпустить седан 03 и хэтчбек 04.

Новый бренд является совместным проектом шведской Volvo и китайской Geely.