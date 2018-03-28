Нацполиция анонсировала набор пилотов для вертолетного подразделения

В 2020 году НПУ планирует получить 10 вертолетов модели Н145.

Национальная полиция начинает набор и дальнейшее обучение пилотов вертолетов, которые будут осуществлять поддержку наземных групп при проведении спецопераций, а также содействовать в выявлении различных видов преступлений.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе встречи с командующими авиации ВСУ, Нацгвардии и МЧС, сообщается на сайте Нацполиции.

По его словам, в течение 2020 года Нацполиция планирует получить 10 вертолетов модели Н145. Именно такие модели используют полицейские Чехии.

В дальнейшем подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег. Экипажи этого подразделения будут работать по всей стране.

"Нагрузка будет большой. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должен быть постоянно один-два экипажа", - отметил Князев.

Он также подчеркнул, что поиск и подготовка личного состава экипажей подразделения воздушной поддержки - длительный процесс. Для этого будут привлечены специалисты силовых ведомств, в состав которых входят авиационные подразделения, и специализированные учебные заведения.