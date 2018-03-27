У Bentley появится электромобиль.

Мода на экологическую чистоту не обходит стороной и элитарные автомобильные марки. Компания Bentley уже выпустила свой первый серийный гибрид и заявила, что подобные версии появятся в каждом семействе. Параллельно англичане работают и над «чистым» электромобилем.

Два года назад один из топ-менеджеров Bentley обмолвился, что первым электрическую силовую установку получит седан Mulsanne. Однако теперь портал autoexpress.co.uk со ссылкой на шеф-дизайнера марки Штефана Зилаффа сообщает, что первым электромобилем станет принципиально новая модель. Это будет четырехдверное купе с оригинальными пропорциями. Платформой и агрегатной базой поделится Porsche, который уже построил два электрических прототипа Mission Е и Mission E Cross Turismo.

Электрический Bentley сможет проезжать на одной зарядке не менее 500 километров и продемонстрирует абсолютно новый подход к дизайну. Когда появится эта модель, пока неизвестно. Предполагаем, что это произойдет в ближайшие три-четыре года.