Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» показала удивительную разработку — беспилотный Lanos, который способен доставить вас из пункта А в пункт Б без приключений даже по бездорожью без участия живого водителя. Это первый легковой «беспилотник», представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе, пишут AIN.UA.

«Почему «Ланос»? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу», — пояснил AIN.UA руководитель департамента по беспилотным технологиям «Инфоком ЛТД» Сергей Румянцев.

Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Фотографии предоставлены «Инфоком ЛТД»

Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой. Программная часть полностью разработана инженерами «Инфоком», аппаратную покупают за рубежом. Это единственный известный украинский «беспилотник», работа над ним ведется с 2015 года.

Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Камера установлена на крыше автомобиля

Датчики беспилотника имеют охват 360 градусов, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Так выглядит контроллер автопилота, который размещается в багажнике Lanos.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя. В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться. Однако, разработчики надеются, что в будущем любой автовладелец сможет приобрести Pilotdrive и установить на свой автомобиль.


Майя Яровая, AIN


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