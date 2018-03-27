Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» показала удивительную разработку — беспилотный Lanos, который способен доставить вас из пункта А в пункт Б без приключений даже по бездорожью без участия живого водителя. Это первый легковой «беспилотник», представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе, пишут AIN.UA .

«Почему «Ланос»? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу», — пояснил AIN.UA руководитель департамента по беспилотным технологиям «Инфоком ЛТД» Сергей Румянцев.

Фотографии предоставлены «Инфоком ЛТД»

Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой. Программная часть полностью разработана инженерами «Инфоком», аппаратную покупают за рубежом. Это единственный известный украинский «беспилотник», работа над ним ведется с 2015 года.

Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Камера установлена на крыше автомобиля

Датчики беспилотника имеют охват 360 градусов, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Так выглядит контроллер автопилота, который размещается в багажнике Lanos.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя. В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться. Однако, разработчики надеются, что в будущем любой автовладелец сможет приобрести Pilotdrive и установить на свой автомобиль.