Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos
Запорожская компания «Инфоком ЛТД» показала удивительную разработку — беспилотный Lanos, который способен доставить вас из пункта А в пункт Б без приключений даже по бездорожью без участия живого водителя. Это первый легковой «беспилотник», представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе, пишут
«Почему «Ланос»? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу», — пояснил AIN.UA руководитель департамента по беспилотным технологиям «Инфоком ЛТД» Сергей Румянцев.
Фотографии предоставлены «Инфоком ЛТД»
Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.
Камера установлена на крыше автомобиля
Датчики беспилотника имеют охват 360 градусов, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.
Так выглядит контроллер автопилота, который размещается в багажнике Lanos.
Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.
Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя. В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.
Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться. Однако, разработчики надеются, что в будущем любой автовладелец сможет приобрести Pilotdrive и установить на свой автомобиль.
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