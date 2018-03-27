"УЗ" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

В 2018 году Пасха будет праздноваться 8 апреля.

"УЗ" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники
Фото: Надано автором

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на Пасхальные праздники.

Об этом сообщил в Фейсбуке и. о. главы ПАО Евгений Кравцов.

"12 дополнительных поездов назначили сегодня на Пасхальные праздники! Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", - написал он.

Поезд №235 Ужгород - Харьков будет курсировать 4 апреля, с отправлением из Ужгорода в 18:00 и прибытием в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении - 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд №780/779 Винница - Сумы курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд №272/271 Одесса - Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.

Поезд №276/275 Львов - Днепр курсировать до Днепра 4, 6 и 8 апреля и с Днепра во Львов 5, 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Львова в 13:00 и прибывать в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие в 10:55.

Также назначены дополнительные рейсы на четыре поезда:

Поезд №63 Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепра в 08:50.

Поезд №92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд №95 Черкассы - Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

Поезд №787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

"Укрзализныця" также продолжает работать над запуском дополнительных поездов по другим популярным маршрутам.

Напомним, в 2018 году Пасха будет праздноваться 8 апреля. Украинцы в связи с этим праздником будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля (понедельник). Такой порядок выходных дней утвержден правительством.


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