Тернопольский горсовет решил отказаться от маршруток

Первые автобусы ожидают через несколько месяцев

Тернопольский горсовет решил отказаться от маршруток
Фото: Погляд

Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

По словам городского головы Сергея Надала, в городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест.

«Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу», - отметил Надал.

Предположительно, первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

Напомним, 10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда.

22 января всем маршрутчикам вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля. После этого времени в городе останется только коммунальный транспорт и те перевозчики, которые за оставшиеся десять дней смогут обеспечить качественный сервис.


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