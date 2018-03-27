Тернопольский горсовет решил отказаться от маршруток
Первые автобусы ожидают через несколько месяцев
Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
По словам городского головы Сергея Надала, в городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест.
«Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу», - отметил Надал.
Предположительно, первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.
Напомним, 10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда.
22 января всем маршрутчикам вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля. После этого времени в городе останется только коммунальный транспорт и те перевозчики, которые за оставшиеся десять дней смогут обеспечить качественный сервис.
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27.03.2018 12:38