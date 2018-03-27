Закон о платных дорогах: на каких трассах придется раскошелиться

В Украине наконец могут появиться платные автодороги, о которых говорят более 15 лет, — президент подписал указ о возможности передачи в концессию частным лицам нынешних трасс. Главное условие — должна быть альтернативная бесплатная дорога.

Ряд экспертов опасается, что это приведет к тому, что бесплатные дороги постепенно станут запущенными, так как государство будет выделять недостаточно денег на их ремонт, пишет Сегодня.

Главное новшество закона в том, что теперь разрешается передавать в концессию только дороги госзначения для их строительства и эксплуатации и никакие другие.

«Реализация закона способствует созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автодорог на условиях концессии», — сообщает пресс-служба президента. Вопросами передачи дорог в частные руки и установлением платы за проезд займется Кабмин.

Концессия возможна только по итогам конкурса на срок 25—30 лет, при этом концессионер должен обеспечить альтернативный бесплатный проезд, если это не строительство новой дороги наряду с существующей. Причем путь в объезд не должен быть длиннее платного прямого пути более чем вдвое, если речь не идет о строительстве мостов, тоннелей, путепроводов, которые намного сокращают расстояние. Под строительство платных дорог впервые предусмотрено принудительное по решению суда платное изъятие земли для общественных целей в случае, когда с ее владельцем не удастся договориться о сумме компенсации.

Если концессионеры из-за небольшого трафика (количество проехавших машин в единицу времени) не получат ожидаемой прибыли, государство ежегодно оплатит им убытки, но не более 30% прибыли. При этом глава «Укравтодора» Славомир Новак прогнозирует, что строительство платных дорог может начаться не раньше 2020 года.

По мнению специалистов, после принятия закона не приходится ожидать бума строительства платных дорог. Главная причина — низкий трафик. Транспортный эксперт Александр Кава подсчитал: чтобы дорога приносила прибыль, необходимо, дабы в сутки проезжало не менее 18 тыс. машин в обе стороны. У нас такого трафика нет почти нигде — даже на международных трассах он в пределах 10—12 тыс. автомобилей, и лишь возле отдельных транспортных погранпереходов и в окрестностях Киева порой доходит до 18—20 тыс. машин и более.

Поэтому в Мининфраструктуры пока рассматривается строительство лишь двух новых платных дорог: Львов — Краковец (70 км) и Киев — Белая Церковь (80 км). Эксперт Владимир Шляховой опасается, что для увеличения трафика на платных трассах бесплатные дороги государство прекратят ремонтировать, в итоге за несколько лет они покроются ямами.

Также Новак озвучил, сколько, по его мнению, должен стоить проезд по платной дороге — 20 евроцентов (6,5 грн) за км. Эксперты считают эту цифру завышенной: проезд от Киева до Одессы, из такого расчета, обойдется примерно в 3000 грн, не считая расходов на топливо. Самолетом — дешевле, тем более поездом. По мнению Кавы, нужно брать не более 9 евроцентов, и то — с большегрузных авто.

В концессию могут передаваться только дороги государственного значения. Они делятся на международные (имеют индексы М и Е, например, Киев — Одесса обозначается одновременно М-05 и Е-95, так как является частью евромаршрута), протяженность которых 8650 км, национальные (индекс Н, соединяют Киев с облцентрами и крупными городами, частично совпадают с международными дорогами), протяженностью 4830 км, и региональные (индекс Р, соединяют области, международные пункты пропуска через госграницу, порты, аэропорты с дорогами М и Н), протяженностью 10 090 км. То есть платными могут стать не более 12,5% автотрасс (или 23 570 км). Всего в Украине около 170 тыс. км дорог.

В Польше , например, стоимость километра проезда по платной дороге составляет три евроцента с ограничением скорости до 130 км. В Италии — от семи евроцентов за километр. А вот в Норвегии проезд по дорогам бесплатный. Исключение — мосты, тоннели, въезды-выезды в крупные города.

Во многих странах проезд по платным дорогам оплачивается за определенный период. Например, в Словении за абонемент (специальная «виньетка», которая крепится на лобовое стекло) на семь дней нужно заплатить 15 евро, в Австрии на 10 дней — 8 евро, в Венгрии на 10 дней — 13 евро. Виньетки могут быть куплены в специальных пунктах продаж при пересечении границы, которые работают 24 часа в сутки, или на отдельных АЗС. Если виньетку не наклеить на стекло — штраф, например, в Австрии — 120 евро.

«Есть абсолютно разные системы оплаты за проезд по концессионной дороге. Например, что оплачивается определенный период. Есть модели, которые приняты в Германии и Беларуси — за проезд платят только грузовые автомобили», — говорит Сергей Вовк, директор Центра транспортной стратегии.