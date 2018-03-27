МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка
Это один из крупнейших совместных проектов Украины и Франции.
Министерство внутренних дел объяснило закупку французских вертолетов необходимостью обновления авиапарка. Об этом говорится в сюжете "Эспрессо.ТВ".
Вертолеты органов внутренних дел в настоящее время используются для перевозки больных и раненых, тушения пожаров, поисково-спасательных операций, наблюдения за границей. В 2017 году именно вертолеты МВД использовались во время спецоперации по задержанию подозреваемых по делу о "налоговых площадках".
"Все подразделения МВД нуждаются в обновлении авиапарка, поэтому в этом году в Украине появятся вертолетная служба реагирования. Это совместный проект Украины и Франции", - говорится в сюжете.
"У нас в каждой области в доступности к каждому населенному пункту будет функционировать вертолетная группа, которая может разрешить любую проблемную ситуацию. Будь то санавиация, какой-то экстренный медицинский случай или несчастный случай, или ситуации в горах, или ситуации криминального характера", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Заявление о сотрудничестве с французскими партнерами было подписано 23 марта.
"Франция решительно настроена на то, чтобы продолжать свою работу по поддержке Украины, на восстановление ее территориальной целостности. Есть целый ряд других проектов и отраслей, где наше сотрудничество может развиваться", - заявил тогда министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В рамках программы сотрудничества с Францией вертолетный парк МВД должны пополнить 55 новых геликоптеров Airbus. Первые из них поступят в страну уже в этом году.
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