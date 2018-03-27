МИУ ведет переговоры с Ryanair для запуска рейсов из Херсона

Это даст возможность крымчанам летать в Европу.

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с Ryanair для запуска рейсов из Херсона.

Об этом в комментарии LB.ua заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На данный момент мы совместно с Херсонской областной администрацией ведём переговоры с Ryanair, чтобы уже со следующего года запустить рейсы этой авиакомпании из аэропорта Херсона в страны Европы. Я очень надеюсь, что переговоры будут успешными. Господин Гордеев [глава обладминистрации] уже посетил Дублин. Провёл переговоры с компанией. Предварительно нам уже дали оптимистическую оценку", — заявил он.

Омелян отметил, что для Украины крайне важно обеспечить работу этой авиакомпании в Херсоне.

"Это даст возможность нашим людям, которые живут в Крыму, летать в Европу. Ведь они фактически изолированы от мира из-за оккупации РоSSии. Но мы даём им вариант идти в Европу. Быть украинцами", — сказал он.

Напомним, что херсонские власти еще в 2014 году заявляли о намерении перенести в аэропорт "Херсон" функций аэропорта "Симферополь", который находится под контролем оккупационной власти РоSSии.

Аэропорт "Симферополь" в 2013 году был третьим в Украине по пассажиропотоку. В последний год перед оккупацией Крыма аэропорт обслужил около 1,2 млн пассажиров. Аэропорт "Херсон" в то же время работал только во время летней навигации, обслужив примерно 1500 пассажиров, или в 800 раз меньше.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта "Херсон" уже до 105,9 тыс. пассажиров. Наибольшее количество пассажиров обеспечили международные рейсы. 63,8 тыс. человек воспользовались рейсом Turkish Airlines в/из Стамбула, 23,7 тыс. пассажиров летали в/из Киева рейсами МАУ. Остальные 18,4 тыс. пассажиров воспользовались чартерными рейсами в Анталию (Турция) и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Херсонский аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулевые дорожки, комплекс радиотехнических сооружений, средств обеспечения полетов, что позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus-319/320/321, Ту-154, Ту-134, Як-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.

В 2013 году он возобновил работу после шестилетнего перерыва.