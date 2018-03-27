Wizz Air открыл три новых направления из Львова
Лоукостер Wizz Air запустил из Львова рейсы в три новых города — в немецкий Дортмунд, а также польские Гданьск и Катовице.
Об этом сообщает
26 марта авиакомпания Wizz Air выполнила во Львов первые рейсы в Катовице и Гданьск.
На одном из самолетов в Украину прилетела большая польская делегация во главе с мэром Гданьска Павлом Адамовичем.
Согласно онлайн-табло аэропорта Львов, рейс из Гданьска прибыл в 13:00, из Катовице — в 14:20.
Сегодня же оба самолета отправились в обратные рейсы. Борт в Гданьск вылетел в 13:30, в Катовице — в 14:50.
Летать между Львовом и Гданьском Wizz Air намерен два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Рейсы Львов-Катовице первоначально также будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Кроме того, с 20 июня в расписание будут добавлены два дополнительных рейса по средам и воскресеньям, что увеличит общую частоту полетов до четырех в неделю.
Кроме того, 25 марта венгерский лоукостер после 4-летнего перерыва возобновил перелеты по маршруту Дортмунд-Львов. Рейс прибыл в воскресенье в 18:30 и отправился в обратный полет в 19:10.
До 26 октября 2014 года регулярные рейсы по этому маршруту выполняла украинская «дочка» компании — Wizz Air Украина.
Отметим, что Дортмунд стал вторым немецким направлением Wizz Air из Львова после Берлина, рейсы в который бюджетник начал 18 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что Wizz Air на протяжении 17 недель расширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами, 16 из которых будет открыто в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.
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