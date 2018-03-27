Wizz Air открыл три новых направления из Львова

Лоукостер Wizz Air запустил из Львова рейсы в три новых города — в немецкий Дортмунд, а также польские Гданьск и Катовице.

Об этом сообщает ЦТС .

26 марта авиакомпания Wizz Air выполнила во Львов первые рейсы в Катовице и Гданьск.

На одном из самолетов в Украину прилетела большая польская делегация во главе с мэром Гданьска Павлом Адамовичем.

Согласно онлайн-табло аэропорта Львов, рейс из Гданьска прибыл в 13:00, из Катовице — в 14:20.

Сегодня же оба самолета отправились в обратные рейсы. Борт в Гданьск вылетел в 13:30, в Катовице — в 14:50.

Летать между Львовом и Гданьском Wizz Air намерен два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Рейсы Львов-Катовице первоначально также будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Кроме того, с 20 июня в расписание будут добавлены два дополнительных рейса по средам и воскресеньям, что увеличит общую частоту полетов до четырех в неделю.

Кроме того, 25 марта венгерский лоукостер после 4-летнего перерыва возобновил перелеты по маршруту Дортмунд-Львов. Рейс прибыл в воскресенье в 18:30 и отправился в обратный полет в 19:10.

До 26 октября 2014 года регулярные рейсы по этому маршруту выполняла украинская «дочка» компании — Wizz Air Украина.

Отметим, что Дортмунд стал вторым немецким направлением Wizz Air из Львова после Берлина, рейсы в который бюджетник начал 18 июня 2017 года.