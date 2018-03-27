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В Одессе полицейский автомобиль упал с моста Двое полицейских обратились за медицинской помощью. Полицейский автомобиль упал с Горбатого моста в Одессе. Об этом местному изданию Думская сообщили очевидцы. Позже в пресс-службе патрульной полиции проинформировали, что жертв в результате ДТП нет. "Поврежден автомобиль "Рено", два сотрудника обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки", - отметила спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Как сообщалось, полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области. Патрульные преследовали автомобиль на иностранной регистрации.

LB.ua

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