В Одессе полицейский автомобиль упал с моста
Двое полицейских обратились за медицинской помощью.
Полицейский автомобиль упал с Горбатого моста в Одессе.
Об этом местному изданию Думская сообщили очевидцы.
Позже в пресс-службе патрульной полиции проинформировали, что жертв в результате ДТП нет.
"Поврежден автомобиль "Рено", два сотрудника обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки", - отметила спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
Как сообщалось, полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области. Патрульные преследовали автомобиль на иностранной регистрации.
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