Mercedes готовит маленький кроссовер с дизайном модели GLS.

Портал autoevolution.com опубликовал любопытные шпионские снимки. На них запечатлен прототип неизвестной пока модели Mercedes-Benz: по дизайну она напоминает флагманский внедорожник GLS, но при этом невелика по габаритам.

Судя по всему, перед нами будущий Mercedes GLB – компактный кроссовер, который займет нишу между моделями GLA и GLE. Напомним, что согласно новой системе названий марки литеры GL обозначают принадлежность к кроссоверам и внедорожникам, а последняя буква указывает на соответствующую по статусу легковую модель Mercedes.

Mercedes GLB будет базироваться на переднеприводной платформе MFA с двигателями мощностью 122-211 л.с. для бензиновых и 109-170 л.с. для дизельных версий. «Фишкой» автомобиля станет именно дизайн – как у самой дорогой внедорожной модели бренда. Ранее предполагалось, что GLB нарисуют похожим на брутальный «Гелендеваген».

Дебют новинки ожидается не раньше конца этого года.