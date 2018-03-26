Seat анонсировал серийный электромобиль.
Испанский Seat обнародовал тизеры своего первого электромобиля. Заодно компания не стала секретничать с датой начала его выпуска: машина встанет на конвейер в 2020 году. Примерно тогда же электрокары с большим запасом хода начнут выпускать и другие бренды концерна Volkswagen.
Машина построена на модульной платформе MEB, которую немецкий автогигант разработал специально для экологически чистых машин. В частности, на ней базируются все прототипы Volkswagen ID, последним из которых стал показанный в Женеве седан Vizzion. На одной полной зарядке Seat сможет проехать около 500 километров.
Seat заявил, что электромобиль в базовой комплектации получит систему автопилота второго уровня. Это подразумевает, что машина получит широкий перечень электронных ассистентов, предотвращающих ававрийные ситуации, однако убирать руки с руля и заниматься своими делами водитель еще не сможет.
Также в 2020 году испанцы начнут выпускать подзаряжаемый гибрид. На базе какой из существующих моделей он будет построен, пока неясно.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
26.03.2018 16:07