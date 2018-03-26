Пограничники задержали роSSийское рыболовецкое судно в Азовском море

В ходе осмотра обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

В воскресенье, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море роSSийское рыболовецкое судно.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Вчера корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ . На борту находился экипаж из 10 человек", - говорится в сообщении.

Все они имели роSSийские паспорта, выданные в Керчи.

Судно "Норд", зарегистрированное на территории аннексированного Крыма, было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Оно нарушило порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Сейчас судно вместе с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий и установления личностей задержанных.

Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

О данном факте проинформированы прокуратура, Служба безопасности Украины и полиция Запорожской области.

На задержанных членов команды судна составлены протоколы по ст. 204-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Кодекса об административных правонарушениях, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в марте прошлого года Украина впервые конфисковала иностранное судно, заходившее в Крым.