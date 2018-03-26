Прокуратура раскрыла схему нелегального импорта Porsche Cayenne в Украину

При содействии работников Одесской таможни автомобили беспрепятственно выезжали из Украины и через короткое время возвращались.

Прокуратура раскрыла схему нелегального импорта Porsche Cayenne в Украину
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Правоохранители ликвидировали преступный механизм ввоза на территорию Украины элитных автомобилей с иностранной регистрацией вне таможенного контроля для незаконной реализации, в том числе жителям временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Установлено, что гражданин Украины покупал в Объединенных Арабских Эмиратах автомобили, в основном марки «Porsche Cayenne» и отправлял в Украину. По прибытии данных автомобилей на Одесскую таможню, получатель груза (брокерская компания), отказывалась от их получения в пользу вышеуказанного гражданина, однако, в документах отмечала его уже жителем Приднестровья", - говорится в сообщении.

После этого, через частного нотариуса в Киеве житель Приднестровья оформлял доверенности на ряд лиц, которыми уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья. Далее, при содействии работников Одесской таможни автомобили беспрепятственно выезжали из Украины и через короткое время возвращались, однако уже в таможенном режиме временного ввоза, что давало автомобилям возможность легально находиться на территории Украины до 1 года.

На завершающем этапе преступной схемы, автомобили перевозились в специально обустроенное помещение в Киеве для их дальнейшей разборки на запчасти, после чего незаконно реализовывались.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков, по результатам которых были изъяты три автомобиля «Porsche Cayenne», 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки, а также документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ заблокировала канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области.


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