В Николаеве возник транспортный коллапс из-за забастовки маршрутчиков

Проводится работа с другими перевозчиками по выводу на проблемные маршруты резервного транспорта.

Утром в понедельник, 26 марта, жители Корабельного района Николаева столкнулись с транспортной проблемой - на дорогах отсутствует примерно половина обычного количества маршрутных такси.

Как сообщает местный сайт "Новости N", причиной стала частичная забастовка перевозчиков.

Отмечается, что на остановках выстраиваются очереди из 60-70 человек. Также есть проблема с перевозкой пассажиров из микрорайонов Северный и Соляные.

По словам жителей города, транспорт приходилось ждать по 40 минут. Спасали ситуацию лишь троллейбусы, которые "ходили один за другим".

Ситуацию официально прокомментировали в Николаевском городском совете. Соответствующее сообщение опубликовал отдел информационного обеспечения горсовета.

"Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ЧП «ПИК». Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городскую власть путем срыва пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

В горсовете проинформировали, что создана рабочая группа для проверки соблюдения требований законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах.

Очередное заседание рабочей группы состоится на текущей неделе. При этом отмечается, что все участники уже готовы предоставить городской власти предложения по решению данной проблемы.

В горсовете также отметили, что проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на проблемные маршруты резервных единиц транспорта. Кроме того, КП «Николаевэлектротранс» вывело на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.