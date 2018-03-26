Во Львове в ДТП погиб военный комиссар
BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком.
Во Львове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Фейсбуке.
Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч.
33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Причины и обстоятельства аварии расследует полиция.
Напомним, в феврале сотрудник полиции погиб в лобовом ДТП на проспекте Лобановского в Киеве.
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25.03.2018 09:34