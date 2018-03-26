Во Львове в ДТП погиб военный комиссар

BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком.

Во Львове в ДТП погиб военный комиссар
Фото: MFA_Ukraine / twitter

Во Львове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Фейсбуке.

Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч.

33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Причины и обстоятельства аварии расследует полиция.

Напомним, в феврале сотрудник полиции погиб в лобовом ДТП на проспекте Лобановского в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской областиПодполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области
Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.
Из-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в ГерманииИз-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в Германии
Полиция: автопилот Uber, похоже, не виноват в том, что сбил человека
В штаб-квартире Volkswagen прошли обыскиВ штаб-квартире Volkswagen прошли обыски
Блок рекламы


Похожие новости
Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой областиЧетыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
Бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшиеБус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие
В Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человекаВ Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человека
15 человек погибли при столкновении поездов в Египте15 человек погибли при столкновении поездов в Египте
Четверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в ПольшеЧетверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Польше
В Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибшихВ Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибших
В Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, более 40 погибшихВ Перу пассажирский автобус рухнул в пропасть, более 40 погибших
В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человекВ Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек
В Турции разбился военный самолет, двое погибшихВ Турции разбился военный самолет, двое погибших
Последние новости
Подгружаем последние новости