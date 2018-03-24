В Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо

Пострадала женщина-водитель, надышавшаяся дымом.

В субботу, 24 марта, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по улице Строителей. Как сообщается на сайте местного управления ГосЧС, около 14:47 пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

В связи с плотным задымлением спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания. Пожар был потушен в 15:17 на площади 40 м кв. На тушение подавали водяные стволы и генератор пены средней кратности.

В результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).

Троллейбус сгорел.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

К тушению привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава. Дополнительно на месте работали сотрудники патрульной полиции и работники скорой медицинской помощи.

Напомним, 22 марта в Полтаве местный житель получил удар током, выходя из троллейбуса, и попал в больницу.


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