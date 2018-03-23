Ryanair запускает полеты на 15 направлений из Борисполя и Львова. Цены — от 10 евро

Крупнейший в мире мире лоукостер Ryanair и аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали соглашение, в рамках которого авиакомпания начнет полеты из Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter. , пишут AIN.UA

Ryanair запустит десять направлений из «Борисполя» и пять из «Львова». Самые дешевые билеты будут стоить 10 евро, средняя цена перелета составит меньше 40 евро. Лоукостер должен начать полеты из Украины уже в октябре этого года. За первый год работы авиакомпания планирует перевезти около 1 млн пассажиров.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в ходе пресс-конференции генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири отметил, что компания будет изучать возможность запуска внутренних рейсов. Он также добавил, что авиаперевозчик «со временем» может открыть базу и в Одессе.

Направления из Киева:

  • Киев — Лондон, Великобритания (аэропорт Станстед);
  • Киев — Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);
  • Киев — Вильнюс, Литва;
  • Киев — Вроцлав, Польша;
  • Киев — Варшава, Польша (аэропорт Модлин);
  • Киев — Гданьск, Польша;
  • Киев — Краков, Польша;
  • Киев — Познань, Польша;
  • Киев — Братислава, Словакия;
  • Киев — Барселона, Испания.

Направления из Львова:

  • Львов — Лондон (аэропорт Станстед);
  • Львов — Варшава (аэропорт Модлин);
  • Львов — Мемминген, Германия;
  • Львов — Дюссельдорф, Германия (аэропорт Веце);
  • Львов — Краков, Польша.

Дмитрий Демченко, AIN


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