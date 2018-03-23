Ryanair запускает полеты на 15 направлений из Борисполя и Львова. Цены — от 10 евро
Крупнейший в мире мире лоукостер Ryanair и аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали соглашение, в рамках которого авиакомпания начнет полеты из Украины. Об этом
Ryanair запустит десять направлений из «Борисполя» и пять из «Львова». Самые дешевые билеты будут стоить 10 евро, средняя цена перелета составит меньше 40 евро. Лоукостер
Как
Направления из Киева:
- Киев — Лондон, Великобритания (аэропорт Станстед);
- Киев — Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);
- Киев — Вильнюс, Литва;
- Киев — Вроцлав, Польша;
- Киев — Варшава, Польша (аэропорт Модлин);
- Киев — Гданьск, Польша;
- Киев — Краков, Польша;
- Киев — Познань, Польша;
- Киев — Братислава, Словакия;
- Киев — Барселона, Испания.
Направления из Львова:
- Львов — Лондон (аэропорт Станстед);
- Львов — Варшава (аэропорт Модлин);
- Львов — Мемминген, Германия;
- Львов — Дюссельдорф, Германия (аэропорт Веце);
- Львов — Краков, Польша.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.