Ryanair запускает полеты на 15 направлений из Борисполя и Львова. Цены — от 10 евро

Крупнейший в мире мире лоукостер Ryanair и аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали соглашение, в рамках которого авиакомпания начнет полеты из Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter . , пишут AIN.UA

Ryanair запустит десять направлений из «Борисполя» и пять из «Львова». Самые дешевые билеты будут стоить 10 евро, средняя цена перелета составит меньше 40 евро. Лоукостер должен начать полеты из Украины уже в октябре этого года. За первый год работы авиакомпания планирует перевезти около 1 млн пассажиров.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в ходе пресс-конференции генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири отметил, что компания будет изучать возможность запуска внутренних рейсов. Он также добавил, что авиаперевозчик «со временем» может открыть базу и в Одессе.

Направления из Киева :

Киев — Лондон, Великобритания (аэропорт Станстед);

Киев — Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);

Киев — Вильнюс, Литва;

Киев — Вроцлав, Польша;

Киев — Варшава, Польша (аэропорт Модлин);

(аэропорт Модлин); Киев — Гданьск, Польша;

Киев — Краков, Польша;

Киев — Познань, Польша;

Киев — Братислава, Словакия;

Киев — Барселона, Испания .

Направления из Львова: