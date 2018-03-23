На "красной" ветке киевского метро сломался поезд

Сейчас движение возобновлено в обычном режиме.

На "красной" ветке киевского метро сломался поезд (обновлено)
Фото: tov-tob.livejournal.com

На Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро сломался поезд.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

"Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" - "Крещатик", "Арсенальная" - "Лесная", - говорится в сообщении.

Обновление. Спустя 10 минут киевское метро сообщило, что движение возобновлено в обычном режиме.

Напомним, вчера на станции метро "Днепр" человек упал на рельсы, из-за чего движение поездов на Святошинско-Броварской линии приостановливалось.


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