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На "красной" ветке киевского метро сломался поезд Сейчас движение возобновлено в обычном режиме. Фото: tov-tob.livejournal.com На Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро сломался поезд. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter . "Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" - "Крещатик", "Арсенальная" - "Лесная", - говорится в сообщении. Обновление. Спустя 10 минут киевское метро сообщило, что движение возобновлено в обычном режиме. Напомним, вчера на станции метро "Днепр" человек упал на рельсы, из-за чего движение поездов на Святошинско-Броварской линии приостановливалось.

LB.ua

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