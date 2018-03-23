Горсовет Львова поддержал идею отказаться от маршруток

Мэрия должна подготовить дорожную карту относительно решения поднятых в электронной петиции вопросов.

Депутаты Львовского городского совета на сессии поддержали петицию относительно отказа во Львове от маршруток и перехода на автобусы и троллейбусы с большей пассажировместимостью.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"На сессии городского совета 22 марта принято постановление "О поддержке электронной петиции "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!" Постановление проголосовали с замечаниями относительно срока реализации полного отказа города от маршрутных такси с дальнейшим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику - двухгодичный срок реализации петиции предложено заменить на пятилетний", - говорится в сообщении.

Мэрия должна подготовить дорожную карту относительно решения вопросов, которые были подняты в электронной петиции.