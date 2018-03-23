В центре Запорожья взорвался автомобиль

Пострадавших нет.

В четверг вечером в Запорожье по ул. Школьная (в районе остановки Малый рынок) взорвался припаркованный автомобиль.

Как сообщает сайт 061. ЧП произошло в 20:50.

Фото: 061.ua

Известно, что взорвалось авто Митсубиси Аутлендер. Осколком повредило автомобиль LADA Kalina, которая находилась рядом.

"Подробности происшествия выясняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре в Днепре у суда взорвали машину прокурора.


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