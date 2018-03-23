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В центре Запорожья взорвался автомобиль Пострадавших нет. В четверг вечером в Запорожье по ул. Школьная (в районе остановки Малый рынок) взорвался припаркованный автомобиль. Как сообщает сайт 061. ЧП произошло в 20:50. Фото: 061.ua Известно, что взорвалось авто Митсубиси Аутлендер. Осколком повредило автомобиль LADA Kalina, которая находилась рядом. "Подробности происшествия выясняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Напомним, в декабре в Днепре у суда взорвали машину прокурора.

LB.ua

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