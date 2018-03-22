Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Решение было принято на заседании Киевсовета.
Киевский городской совет в четверг принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").
Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.
Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского".
Ранее переименование поддержал коллектив аэропорта "Киев". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.
Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в черте города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, поэтому вопрос его названия относится к компетенции мэрии.
Напомним, что в августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
22.03.2018 10:40