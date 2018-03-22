Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского

Решение было принято на заседании Киевсовета.

Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Фото: aerovokzal.net

Киевский городской совет в четверг принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.

Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского".

Ранее переименование поддержал коллектив аэропорта "Киев". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.

Аэропорт "Киев" ("Жуляны") расположен в черте города Киева. Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, поэтому вопрос его названия относится к компетенции мэрии.

Напомним, что в августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".


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