Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского

Решение было принято на заседании Киевсовета.

Киевский городской совет в четверг принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту " Киев " ("Жуляны").

Этот проект решения поддержали 67 народных депутатов.

Его новое официальное название - коммунальное предприятие "Международный аэропорт " Киев " имени Сикорского".

Ранее переименование поддержал коллектив аэропорта " Киев ". Кроме того, вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило.

Аэропорт " Киев " ("Жуляны") расположен в черте города Киева . Второй по значению после "Борисполя" киевский аэропорт. Находится в коммунальной собственности, поэтому вопрос его названия относится к компетенции мэрии.

Напомним, что в августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".