Житель Полтавы попал в больницу после удара током в троллейбусе

Удар током пострадавший получил в старом троллейбусе ЮМЗ.

В Полтаве 28-летний мужчина получил удар током в троллейбусе. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию, пишет издание "Полтавщина" со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Это произошло 21 марта на троллейбусной остановке "Мотель". Мужчина выходил из троллейбуса, который курсировал по маршруту №6.

Согласно данным облуправления гражданской защиты, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы.

Информацию о происшествии подтвердил и начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев. По его словам, удар током пострадавший получил в старом троллейбусе ЮМЗ. Сейчас его уже починили и выпустили троллейбус на маршрут. В коммунальном предприятии выясняют все детали инцидента.

В пресс-службе полиции Полтавской области рассказали, что в дежурную часть поступала информация о поражении током гражданина. Но, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи, поэтому никакого производства не открывали.