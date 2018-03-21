Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

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Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает подписания соглашения между лоукост-перевозчиком Ryanair и международным аэропортом «Борисполь» (Киев) до конца недели.

«Будем ожидать, что к концу недели соглашение между Ryanair и аэропортом «Борисполь» будет подписано», — сказал он на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

При этом премьер отметил, что аэропорт установит новую систему тарифов для авиакомпаний.

«В соответствии с этими переговорами (между аэропортом и перевозчиком — ИФ) аэропорт вводит новую систему расценок. Это значит, что все авиакомпании, которые работают с аэропортом «Борисполь», (…) снизят оплату. И тут необходимо отследить, чтобы это положительно сказалось на стоимости авиабилетов», — сказал В.Гройсман.


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