Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели
Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает подписания соглашения между лоукост-перевозчиком Ryanair и международным аэропортом «Борисполь» (Киев) до конца недели.
«Будем ожидать, что к концу недели соглашение между Ryanair и аэропортом «Борисполь» будет подписано», — сказал он на заседании правительства в среду, передает
При этом премьер отметил, что аэропорт установит новую систему тарифов для авиакомпаний.
«В соответствии с этими переговорами (между аэропортом и перевозчиком — ИФ) аэропорт вводит новую систему расценок. Это значит, что все авиакомпании, которые работают с аэропортом «Борисполь», (…) снизят оплату. И тут необходимо отследить, чтобы это положительно сказалось на стоимости авиабилетов», — сказал В.Гройсман.
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21.03.2018 13:20