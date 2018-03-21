Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.

Стараниями портала carscoops.com достоянием общественности стали изображения нового поколения Subaru Forester. Сайт опубликовал сканы фирменного каталога модели, на которых видны все особенности дизайна «лесника». Официально производитель пока выложил в сеть только один тизер с изображением заднего фонаря.

Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.

Внешность «Форестера» изменится незначительно. Скорее всего, абсолютно все кузовные панели новые, однако стилистически машина недалеко ушла от предшественника. Нельзя сказать, что смотрится она сногсшибательно и современно. Впрочем, это в стиле Subaru, так что удивляться нечему.

Известно, что кроссовер построен на модульной платформе SGP, на которой уже базируется текущая генерация «Импрезы». Модель наверняка сохранит постоянный полный привод и оппозитные двигатели – вечные ценности Subaru.

Ныне выпускаемое четвертое поколение «лесника» стоит на конвейере с 2012 года. 


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