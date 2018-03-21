РоSSия ограничила пропуск фур на границе с Украиной

По данным ГПСУ, у роSSийских таможенников произошел сбой программного обеспечения.

РоSSия приостановила пропуск грузовиков через пропускные пункты в Белгородской и Воронежской областях на границе с Украиной из-за сбоя программного обеспечения, сообщает Госпогранслужба Украины.

В результаты зафиксировано "определенное накопление грузовых транспортных средств". Так, в пункте пропуска в Харьковской области скопилось 45 фур, а в Сумской области - 35.

Похожий инцидент произошел в середине февраля. Тогда на границе с Белгородской областью скопились более ста грузовиков из-за поломки у россиян оборудования для досмотра грузов. Однако в Центральном таможенном управлении РоSSии заявили, что пункт пропуска работал в штатном режиме.