По состоянию на 20 марта назначены первые четыре поезда.

Оператор украинских железных дорог "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху.

Об этом сообщается на сайте компании.

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Ранее сообщалось, что

"Укрзализныця" решила продлить поезд Лисичанск - Харьков до Одессы.

Как сообщалось, в 2018 Пасха будет праздноваться 8 апреля. Украинцы в связи с этим праздником будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля (понедельник). Такой порядок выходных дней утвержден правительством.