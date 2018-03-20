"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху

По состоянию на 20 марта назначены первые четыре поезда.

"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Оператор украинских железных дорог "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху.

Об этом сообщается на сайте компании.

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Ранее сообщалось, что

"Укрзализныця" решила продлить поезд Лисичанск - Харьков до Одессы.

Как сообщалось, в 2018 Пасха будет праздноваться 8 апреля. Украинцы в связи с этим праздником будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля (понедельник). Такой порядок выходных дней утвержден правительством.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киеве за ночь в один строительный котлован влетели два автомобиляВ Киеве за ночь в один строительный котлован влетели два автомобиля
Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотовИранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
МОЗ представил новый список противопоказаний к вождению: с какими болезнями нельзя садиться за рульМОЗ представил новый список противопоказаний к вождению: с какими болезнями нельзя садиться за руль
На горнолыжном курорте в Грузии из-за поломки канатной дороги пострадали более десяти человек
GE тестирует самый большой в мире реактивный двигательGE тестирует самый большой в мире реактивный двигатель
Блок рекламы


Похожие новости
"УЗ" начинает онлайн-продажу билетов еще на два поезда в Польшу"УЗ" начинает онлайн-продажу билетов еще на два поезда в Польшу
Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу своего сверхскоростного поездаVirgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу своего сверхскоростного поезда
РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткойРоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
Между Мадридом и Барселоной запустят скоростные лоукост-поездаМежду Мадридом и Барселоной запустят скоростные лоукост-поезда
Два человека погибли и 50 ранены в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в СШАДва человека погибли и 50 ранены в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в США
Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигаретПроводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Во Львове полиция начала изымать городские автобусыВо Львове полиция начала изымать городские автобусы
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
Укрзализныця обновила постельное белье и матрасы в поездахУкрзализныця обновила постельное белье и матрасы в поездах
Последние новости
Подгружаем последние новости