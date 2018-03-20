Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области

Открыто уголовное дело, решается вопрос об отстранении от должности.

Вечером 20 марта в районе села Орлянское Запорожской области подполковник полиции, находясь за рулем, совершил наезд на пешехода, в результате которого пострадавший мужчина умер в районной больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Авария произошла около 18:30.

Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции. Решается вопрос об отстранении полицейского от должности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Полиция обещает, что обстоятельства ДТП будут расследоваться объективно и беспристрастно.


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