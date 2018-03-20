В штаб-квартире Volkswagen прошли обыски

Следственные действия проводились в 13 офисах компании в связи со скандалом с испытаниями выхлопов.

В штаб-квартире Volkswagen прошли обыски

Прокуратура немецкого города Брауншвейга в начале марта провела серию обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen (VW) в Вольфсбурге, передает Немецкая волна.

Во вторник, 20 марта, немецкий еженедельник WirtschaftsWoche сообщил, что следственные действия проводились в 13 офисах компании, были изъяты документы и большие "объемы данных", которые в течение ближайших недель предстоит проанализировать специалистам.

Целью правоохранительных органов было выявление и идентификация лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. К последнему могло привести обнародование концерном 9 декабря 2015 года извещения, в котором, по всей видимости, содержалась "объективно недостоверная информация" о ситуации с показателями уровня вредных выхлопов дизельных автомобилей, отмечает издание.

Как сообщалось, в конце января вокруг VW разгорелся новый скандал. Газеты S?ddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, пишут СМИ со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы. Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO?. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.


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