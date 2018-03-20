Полиция: автопилот Uber, похоже, не виноват в том, что сбил человека

В Темпе, штат Аризона, автомобиль Uber под управлением автопилота насмерть сбил человека — это первый известный случай смерти пешехода при таких обстоятельствах. После инцидента Uber приостановил тестирование беспилотных машин по всей территории США. Но, по мнению местной полиции, авто не виновато в инциденте. Об этом со ссылкой на слова главы местного полицейского управления Сильвы Мойр сообщает San Francisco Chronicle, пишут AIN.UA.

«Подозреваю, по предварительным данным получается, что Uber не является виновником инцидента», — говорит чиновник. Пешеход, 49-летняя Элейн Херцог, перед аварией вела в темноте велосипед, нагруженный пакетами из магазина, через дорогу, пересекая линию движения транспорта.

После пересмотра видео, которое было заснято камерами, установленными на автомобиле, Мойр заключает, что при таких условиях автомобилю было бы сложно избежать столкновения с пешеходом — неважно, кто управлял бы транспортом, человек или робот. Поскольку пешеход вышла «из тени прямо на проезжую часть». Пересекать проезжую часть в темное время суток в неположенном месте вместо освещенного перехода — в любом случае опасно, подчеркивают в полиции Темпе.

С другой стороны, по данным полиции, авто перемещалось со скоростью 38 миль в час в зоне с ограничением в 35 миль в час (61 км/ч и 56 км/ч соответственно), хотя по данным Google Street View за прошлый июль, на этом участке дороги установлен лимит в 45 миль в час (порядка 72 км/ч). Также, по данным полиции, пока нет указаний на то, что авто затормозило перед пешеходом.

Сейчас расследованием инцидента занимаются также эксперты из Национального совета по безопасности на транспорте США (National Transportation Safety Board).


Ольга Карпенко, AIN


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