?В Харькове пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП и врезался в авто патрульных

Пострадали двое полицейских и один гражданский.

В понедельник вечером в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области в Фейсбуке.

Отмечается, что около 20:10 патрульные стали свидетелями аварии на улице Шeвчeнко. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия.

Патрульные начали преследовать нарушителя, на требования остановиться водитель не реагировал. Чeрeз несколько минут на улице Академика Павлова ВАЗ-21099 столкнулся со служебным автомобилем патрульных Toyota Prius. В результате ДТП пострадали двое полицейских, которые находились в машине, а также пассажир Ford Ecosport. Пострадавшие госпитализированы.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Водителя ВАЗ-21099 полицейские задержали на месте происшествия. По информации патрульных, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

Активисты Police Control Ukraine сообщили в Фейсбуке, что на заднем сиденье ВАЗа все это время находилась жена водителя с трехлетним внуком.