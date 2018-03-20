В Харькове пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП и врезался в авто патрульных
Пострадали двое полицейских и один гражданский.
В понедельник вечером в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе двое полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области в Фейсбуке.
Отмечается, что около 20:10 патрульные стали свидетелями аварии на улице Шeвчeнко. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия.
Патрульные начали преследовать нарушителя, на требования остановиться водитель не реагировал. Чeрeз несколько минут на улице Академика Павлова ВАЗ-21099 столкнулся со служебным автомобилем патрульных Toyota Prius. В результате ДТП пострадали двое полицейских, которые находились в машине, а также пассажир Ford Ecosport. Пострадавшие госпитализированы.
Водителя ВАЗ-21099 полицейские задержали на месте происшествия. По информации патрульных, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.
Активисты Police Control Ukraine сообщили в Фейсбуке, что на заднем сиденье ВАЗа все это время находилась жена водителя с трехлетним внуком.
Напомним, на проспекте Лобановского в Киеве в лобовом ДТП погиб сотрудник полиции.
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