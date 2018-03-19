Экс-инспектор ГАИ, въехавший в толпу у церкви в центре Львова, получил условный приговор

Макаришин признал свою вину и "принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности".

Экс-инспектор ГАИ, въехавший в толпу у церкви в центре Львова, получил условный приговор
Фото: facebook.com/groups/govarta1

Экс-инспектор ГАИ Виктор Макаришин, который в июне 2017 г. въехал внедорожником в толпу людей возле церкви в центре Львова, в результате чего погибла одна женщина, осудили на два года условно.

ZAXID.NET сообщает, что Галицкий райсуд Львова также обязал 49-летнего Макаришина оплатить 250 тыс. грн еще одной пострадавшей в результате этого ДТП женщине, которой удалось выжить после наезда автомобилем.

Экс-инспектора ГАИ также на год лишили права управлять автомобилями.

Отмечается, что мягкое наказание Виктору Макаришину выбрали учитывая то, что он признал свою вину и "принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности".

Как следует из решения суда, автомобиль подсудимого был полностью исправен, однако Макаришин все равно потерял над ним контроль, хотя имел длительный водительский стаж. Издание напоминает, что странные действия водителя сразу же после этого трагического ДТП породили ряд предположений, в Toyota Land Cruiser заклинила педаль газа.

Женщина, которой удалось выжить в результате наезда, отдельно требовала у Виктора Макаришина компенсировать 500 тыс. грн морального ущерба. И хотя сам экс-инспектор ГАИ возразил против этого иска, суд частично удовлетворил его, обязав Макаришина выплатить пострадавшей половину заявленной суммы.

Примечательно, что в решении суда не упоминается о каком-либо возмещении за гибель женщины, которая умерла сразу же на месте ДТП.


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