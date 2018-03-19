В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами
Пострадали три человека.
В Запорожье водитель маршрутного такси не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В результате ДТП трое пассажиров получили травмы.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси, 1962 года рождения, на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее во Львовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате три человека получили телесные повреждения.
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19.03.2018 12:17