В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами

Пострадали три человека.

В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье водитель маршрутного такси не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В результате ДТП трое пассажиров получили травмы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"19 марта в 13:46 водитель маршрутного такси, 1962 года рождения, на улице Днепровское шоссе в городе Запорожье при осуществлении обгона не справился с управлением. В результате микроавтобус перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров: две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате три человека получили телесные повреждения.


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