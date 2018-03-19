Ford анонсировал расширение модельного ряда.

Компания Ford распространила несколько тизеров, намекающих на новые модели гиганта. На фото в заголовке изображен будущий компактный кроссовер, а под грязным брезентом скрывается новый Bronco.

Ford Bronco выпускался с 1966 по 1996 годы. За это время внедорожник сменил пять поколений, но всегда оставался исключительно трехдверным. И судя по размерам скрытого под покрывалом автомобиля, у него тоже на каждый борт приходится по одной створке. Впрочем, длиннобазная версия, скорее всего, появится. Ей обзавелся даже Jeep Wrangler – еще одна внедорожная легенда США и главный соперник Bronco.

К 2020 году Ford заменит более 75% моделей текущей линейки. В приоритетах – пикапы, кроссоверы, гибриды, электромобили и коммерческие машины. У компании появятся, в частности, заряженный Explorer ST, купе Shelby GT500 с компрессорным V8 отдачей более 700 л.с., гибриды на базе самых популярных моделей – F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco. Кроме того, в 2020-м может появиться электрический спорткар.