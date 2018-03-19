ВМС США запускают подводную лодку с управляемым геймпадом
Четвертая американская подводная лодка USS Colorado недавно вступила в строй с контроллером Xbox на борту.
Матросы фактически будут использовать игровое устройство для управления двумя макетами фотоники – высокотехнологичными устройствами, заменяющими типичные перископы.
Мачты не требуют, чтобы трубы перископа работали и полагались на камеры с высоким разрешением для захвата изображений для отображения на большом экране вместо этого.
Когда военные впервые объявили, что используют контроллер Xbox в Колорадо, они сказали, что устройство заменяет джойстик и панель управления Lockheed Martin, первоначально разработанную для датчиков.
Первоначальные средства управления стоили бы военно-морскому флоту около 38 000 долларов.
Итак, Lockheed Martin подключили во время пробной фазы и обнаружили, что операторы смогли выяснить, как маневрировать всего за несколько минут.
Военно-морскому флоту сейчас не нужно тратить дополнительные средства на обучение, а контроллеры стоят всего 30 долларов.
К слову, это единственная подводная лодка, которая сейчас использует контроллер Xbox.
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