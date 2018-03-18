GE тестирует самый большой в мире реактивный двигатель

GE тестирует самый большой в мире реактивный двигатель

Авиалайнеры стают все больше, а это значит, что они нуждаются в новых, более мощных двигателях. И GE Aviation представляет свое новое детище.

На днях был проведен первый испытательный полет с помощью GE9X. Он является самым большим в мире реактивным двигателем.

GE9X имеет огромный передний вентилятор, диаметр которого 11,2 фута. Он в сочетании с компрессором давления, лопастями из углеродного волокна и новой камеры сгорания, выдает более ста тысяч фунтов тяги.

Если сравнивать, некоторые из самых первых двигателей GE90 на борту самолета Boeing 777 могли показать результат только в 74 000 фунтов.

GE9X выпущен для серии 777X от Boeing. Этот самолет может перевозить триста пятьдесят три пассажира.

Также говорится об очень большом самолете 10X на четыреста пятьдесят мест, который будет конкурировать с подобными Airbus A380.

GE9X должны сертифицировать специалисты для полета в следующем году. Тогда 777X пройдет свой первый испытательный полет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»
Серийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 годуСерийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 году
На горнолыжном курорте в Грузии из-за поломки канатной дороги пострадали более десяти человек
Илон Маск поменял концепцию The Boring Company. Тоннели будут для пешеходов и велосипедистов
В Киеве начали ямочный ремонт дорогВ Киеве начали ямочный ремонт дорог
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes показал самый мощный G-Class.Mercedes показал самый мощный G-Class.
Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщениемНорвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением
За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и TeslaЗа год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla
Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.
Mercedes тестирует новое поколение лифтбеков CLA Mercedes тестирует новое поколение лифтбеков CLA
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
Выпущена первая в мире печатная автобусная остановкаВыпущена первая в мире печатная автобусная остановка
Назван самый загруженный авиамаршрут в миреНазван самый загруженный авиамаршрут в мире
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
В МАУ сообшили о намерении запустить самый короткий в своей истории рейсВ МАУ сообшили о намерении запустить самый короткий в своей истории рейс
Последние новости
Подгружаем последние новости