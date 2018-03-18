GE тестирует самый большой в мире реактивный двигатель

Авиалайнеры стают все больше, а это значит, что они нуждаются в новых, более мощных двигателях. И GE Aviation представляет свое новое детище.

На днях был проведен первый испытательный полет с помощью GE9X. Он является самым большим в мире реактивным двигателем.

GE9X имеет огромный передний вентилятор, диаметр которого 11,2 фута. Он в сочетании с компрессором давления, лопастями из углеродного волокна и новой камеры сгорания, выдает более ста тысяч фунтов тяги.

Если сравнивать, некоторые из самых первых двигателей GE90 на борту самолета Boeing 777 могли показать результат только в 74 000 фунтов.

GE9X выпущен для серии 777X от Boeing. Этот самолет может перевозить триста пятьдесят три пассажира.

Также говорится об очень большом самолете 10X на четыреста пятьдесят мест, который будет конкурировать с подобными Airbus A380.

GE9X должны сертифицировать специалисты для полета в следующем году. Тогда 777X пройдет свой первый испытательный полет.