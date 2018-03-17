Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами

Три человека получили травмы.

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в горном районе Львовской области. Три человека получили телесные повреждения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

Фото: Нацполиция во Львовской области Фото: Нацполиция во Львовской области Фото: Нацполиция во Львовской области

“Информация о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Орява Сколевского района поступила 17 марта около 07.40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернусь”, - говорится в сообщении.

В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трех травмированных доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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