Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами
Три человека получили травмы.
Микроавтобус с пассажирами перевернулся в горном районе Львовской области. Три человека получили телесные повреждения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.
“Информация о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Орява Сколевского района поступила 17 марта около 07.40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернусь”, - говорится в сообщении.
В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трех травмированных доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, около железнодорожного вокзала Львова зарезали мужчину
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
17.03.2018 13:07
17.03.2018 17:23