Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами

Три человека получили травмы.

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в горном районе Львовской области. Три человека получили телесные повреждения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

Фото: Нацполиция во Львовской области
Фото: Нацполиция во Львовской области
Фото: Нацполиция во Львовской области

“Информация о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Орява Сколевского района поступила 17 марта около 07.40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернусь”, - говорится в сообщении.

В микроавтобусе находились семь пассажиров, все - жители Буковины. Трех травмированных доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, около железнодорожного вокзала Львова зарезали мужчину


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машинНа автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин
Серийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 годуСерийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 году
Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»
Блок рекламы


Похожие новости
Главврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулемГлавврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулем
Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой областиЧетыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области
Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»
На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машинНа автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин
Оторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской областиОторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской области
В Киеве сгорели четыре автобусаВ Киеве сгорели четыре автобуса
Школе н.п Анатевка подарили два американских автобусаШколе н.п Анатевка подарили два американских автобуса
Полиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиляПолиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиля
Автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машинойАвтобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной
На трассе под Киевом столкнулись автобус и маршруткаНа трассе под Киевом столкнулись автобус и маршрутка
Последние новости
Подгружаем последние новости