Девушки Geneva International Motor Show 2018

88-й Женевский автосалон, продолжающий свою работу в одном из самых красивых городов Европы, наверняка станет одной из самых интересных и значимых автомобильных выставок 2018 года: 180 экспонентов, более 110 мировых и европейских премьер, 900 автомобилей, 10 000 аккредитованных журналистов и более 700 000 посетителей. Как сказал президент 88th Geneva International Motor Show Морис Турреттини: «Женевский международный автосалон в отличной форме!».

И мы охотно с ним согласимся. И не только потому, что Женевский автосалон, по традиции, порадовал обилием долгожданных автоновинок, организацией десятков пресс-конференций и вручением престижной премии «Автомобиль года». Девушки - хостесс всегда были символом автосалона Geneva International Motor Show, и организаторы автошоу, не поддавшись нажиму апологетов движения #MeToo, сохранили эту замечательную традицию.

В нашей традиционной рубрике девушки Международного автосалона Geneva International Motor Show 2018.