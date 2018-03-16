Mercedes обновил лимузин Pullman.

После выхода текущего поколения S-класса элитные лимузины Maybach превратились из представителей отдельной марки в удлиненные версии базового седана. Спрос на них оказался отличным, однако клиенты жаловались на слишком уж большое внешнее сходство с обычным седаном Mercedes S-Class.

Mercedes обновил лимузин Pullman.

В Штутгарте голос своих самых обеспеченных заказчиков услышали. Месяц назад был представлен рестайлинговый вариант «простого» Mercedes-Maybach, а теперь дошла очередь и до лимузина Pullman. Главное отличие спереди: в отличие от Mercedes-Benz S-Class, на «Майбахи» ставится решетка радиатора с узкими вертикальными прорезями, а не широкими горизонтальными. Также самому дорогому «Мерседесу» положены 20-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна и двухцветная окраска кузова.

Mercedes обновил лимузин Pullman.

Интерьер 6,5-метрового лимузина можно отделать в новых цветах: сером, коричневом или сочетании бежевого с синим. Из оригинальных опций Mercedes-Maybach Pullman отметим функцию доступа к камере переднего обзора для задних пассажиров и раздельные аудиосистемы для двух половин салона.

Mercedes обновил лимузин Pullman.

Двигатель изменений не претерпел, только индекс изменился с S 600 на S 650. Шестилитровый агрегат V12 выдает 630 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Mercedes обновил лимузин Pullman.
Mercedes обновил лимузин Pullman.
Mercedes обновил лимузин Pullman

Самый элитный из серийных «Мерседесов» стал меньше походить на «массовый» S-Class.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.


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